Appuntamenti per spacciare eroina, anche a domicilio, presi sui social o con le app: lui e lei in manette (Di giovedì 10 febbraio 2022) OSIMO - Appuntamenti per piazzare le dosi di eroina presi sui social o con le app dello smartphone : i carabinieri di Osimo hanno arrestato una 31enne e un 41enne per spaccio continuato di sostanze ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 10 febbraio 2022) OSIMO -per piazzare le dosi disuio con le app dello smartphone : i carabinieri di Osimo hanno arrestato una 31enne e un 41enne per spaccio continuato di sostanze ...

Advertising

CalabrMcp : RT @Meta__Moro: Il 16 Febbraio, Fabrizio sarà il protagonista del Radio Italia Reward. Per partecipare come pubblico qui ???????? https://t.co… - Stefaniaboh_ : @WebPoste A proposito, ho scaricato l'app per gli appuntamenti. Da qualche mese vuole la conferma con la pw che non… - Archales3 : @verdeocchio Sembra un social per appuntamenti ?? - cristia_urbano : RT @MikyS03: Scheri: 'Ottimo riscontro anche per la declinazione serale di #avantiunaltro che - come già previsto dal palinsesto - dopo i… - chiaradiluna_ : Non io che per colpa loro, mi sono dimenticata pure che appuntamenti avevo oggi #jeru -