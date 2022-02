Android 12 arriva la beta 3 in grado di risolvere alcuni problemi e migliorare i Pixel 6 e 6 Pro (Di giovedì 10 febbraio 2022) Una manna dal cielo, soprattutto per i tanto martoriati smartphone di Google, che hanno dovuto convivere con molti, troppi, problemi. Ora non dovrebbe essere più così. Tutto merito dell’aggiornamento per Android 12L, programmato da Mountain View per il primo trimestre del 2022. Android 12, arriva la beta 3 – Adobe StockL’ultimo aggiornamento per Android 12L pieghevole e orientato al tablet è arrivato in beta 3, disponibile per la prova proprio sui Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, anche se i test si possono fare serenamente nelle serie Pixel 3a, 4, 4a, 5 o 5a. La compatibilità estesa è il punto forte di questa versione, anche se l’account Twitter degli sviluppatori ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022) Una manna dal cielo, soprattutto per i tanto martoriati smartphone di Google, che hanno dovuto convivere con molti, troppi,. Ora non dovrebbe essere più così. Tutto merito dell’aggiornamento per12L, programmato da Mountain View per il primo trimestre del 2022.12,la3 – Adobe StockL’ultimo aggiornamento per12L pieghevole e orientato al tablet èto in3, disponibile per la prova proprio sui Google6 e6 Pro, anche se i test si possono fare serenamente nelle serie3a, 4, 4a, 5 o 5a. La compatibilità estesa è il punto forte di questa versione, anche se l’account Twitter degli sviluppatori ...

