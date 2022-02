Anche Fondi tra i 29 comuni della neonata Zona Logistica Semplificata (Di giovedì 10 febbraio 2022) Fondi – C’è Anche Fondi tra i 29 comuni della Zona Logistica Semplificata (Zls) del Lazio, nata ufficialmente con apposita delibera di giunta regionale. “L’interconnessione di porti e comuni – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – è una preziosa opportunità per lo sviluppo del territorio sotto diversi punti di vista, in primis per la possibilità da parte della Regione di effettuare una programmazione d’insieme, in secondo luogo per via delle maggiori potenzialità sotto il profilo dell’attrazione degli investimenti. Basti pensare che, per le imprese che appartengono al perimetro interno delle Zls, sono già stati stanziati più di 1,8 miliardi. In pochi anni, è l’auspicio, i ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 10 febbraio 2022)– C’ètra i 29(Zls) del Lazio, nata ufficialmente con apposita delibera di giunta regionale. “L’interconnessione di porti e– commenta il sindaco diBeniamino Maschietto – è una preziosa opportunità per lo sviluppo del territorio sotto diversi punti di vista, in primis per la possibilità da parteRegione di effettuare una programmazione d’insieme, in secondo luogo per via delle maggiori potenzialità sotto il profilo dell’attrazione degli investimenti. Basti pensare che, per le imprese che appartengono al perimetro interno delle Zls, sono già stati stanziati più di 1,8 miliardi. In pochi anni, è l’auspicio, i ...

