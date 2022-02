WWE: A NXT tutti a caccia del titolo di Breakker, è apparso anche Dolph Ziggler (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Negli ultimi tempi, il nome di Dolph Ziggler è stato associato spesso a NXT 2.0, specie per via di alcuni scambi verbali pungenti su Twitter con il campione Bron Breakker. Ebbene, nell’episodio di NXT 2.0 andato in onda stanotte, Ziggler ha interrotto la classica firma del contratto tra il campione e lo sfidante Santos Escobar, i quali sono ai ferri corti da settimane e che si scontreranno nell’episodio speciale di prossima settimana – Vengeance Day. Ma non è stato l’unico a interrompere la firma del contratto. Nuove minacce all’orizzonte per il titolo di Breakker? Durante il faccia a faccia tra Breakker e lo sfidante Escobar, è risuonata la musica di Ziggler. Quest’ultimo è apparso sullo stage e si è diretto verso il ring, ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Negli ultimi tempi, il nome diè stato associato spesso a NXT 2.0, specie per via di alcuni scambi verbali pungenti su Twitter con il campione Bron. Ebbene, nell’episodio di NXT 2.0 andato in onda stanotte,ha interrotto la classica firma del contratto tra il campione e lo sfidante Santos Escobar, i quali sono ai ferri corti da settimane e che si scontreranno nell’episodio speciale di prossima settimana – Vengeance Day. Ma non è stato l’unico a interrompere la firma del contratto. Nuove minacce all’orizzonte per ildi? Durante il faccia a faccia trae lo sfidante Escobar, è risuonata la musica di. Quest’ultimo èsullo stage e si è diretto verso il ring, ...

