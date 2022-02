Trasporti, due scioperi a distanza di dieci giorni: il 15 e il 25 febbraio a rischio metro, bus, tram e treni (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Due scioperi nazionali nel giro di dieci giorni. Sol Cobas – Sindacato degli operai in lotta Cobas – e Fisi – Federazione italiana sindacati intercategoriali – hanno proclamato la prima delle due tappe dello sciopero il 15 febbraio – a Milano manifestazione alle 10.30 in Piazzale Loreto – che coinvolge tutte le città italiane. Da mezzanotte del 15 febbraio per 24 ore potenziale caos per i mezzi pubblici. Sul sito di Cobas si leggono le motivazioni dello stop alla circolazione: “Decine di aziende dichiarano lo stato di crisi (nonostante fatturati in crescita) producendo decine di migliaia di licenziamenti. Avevano necessità di frantumare la società e il mondo del lavoro, e ci stanno ampiamente riuscendo con l’innesco delle varie guerre tra poveri che organizzano scientificamente: lavoratori giovani ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Duenazionali nel giro di. Sol Cobas – Sindacato degli operai in lotta Cobas – e Fisi – Federazione italiana sindacati intercategoriali – hanno proclamato la prima delle due tappe dello sciopero il 15– a Milano manifestazione alle 10.30 in Piazzale Loreto – che coinvolge tutte le città italiane. Da mezzanotte del 15per 24 ore potenziale caos per i mezzi pubblici. Sul sito di Cobas si leggono le motivazioni dello stop alla circolazione: “Decine di aziende dichiarano lo stato di crisi (nonostante fatturati in crescita) producendo decine di migliaia di licenziamenti. Avevano necessità di frantumare la società e il mondo del lavoro, e ci stanno ampiamente riuscendo con l’innesco delle varie guerre tra poveri che organizzano scientificamente: lavoratori giovani ...

