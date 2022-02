Terremoto a Reggio Emilia, la scossa avvertita anche a Bologna e Modena. Panico, la gente scende in strada (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Un Terremoto di magnitudo compresa tra 3.9 e 4.4 è stato registrato alle 19.55 in provincia di Reggio Emilia. Lo fa sapere Ingv terremoti sul suo profilo Twitter. La scossa è stata distintamente avvertita, pochi minuti prima delle 20, fra le province di Modena e Reggio Emilia e a Bologna. Al momento non si segnalano danni. Panico tra la popolazione, la gente scende in strada. Notizia in aggiornamento Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Undi magnitudo compresa tra 3.9 e 4.4 è stato registrato alle 19.55 in provincia di. Lo fa sapere Ingv terremoti sul suo profilo Twitter. Laè stata distintamente, pochi minuti prima delle 20, fra le province die a. Al momento non si segnalano danni.tra la popolazione, lain. Notizia in aggiornamento

