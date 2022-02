Terremoti in E Romagna | scosse avvertite anche in Lombardia e Veneto

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Una decisa scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione questa sera poco prima delle 20 in Emilia, nella zona tra Modena e Reggio. Secondo l'Ingv la magnitudo è tra 3,9 e 4,4. La scossa sismica si è sentitain. Al momento non sono stati segnalati danni ma sono partite le verifiche della protezione civile. Nella zona interessata ci fu un forte sisma con molte vittime e danni nel 2012. Molte persone sui social hanno testimoniato di avere avvertito il sisma. In seguito, alle 21 una seconda scossa, di magnitudo 4.3 ha interessato di nuovo la provincia di Reggio Emilia. E' stata sentita chiaramente nelle province confinanti, fino a Bologna città. Ha fatto seguito alla prima, che era stata di intensità 4.0."Continuano a non segnalarci danni,se numerosi ...

I comuni nei pressi dell'epicentro Tra i comuni nei pressi dell'epicentro della scossa di terremoto registrata questa sera in Emiliatroviamo Correggio, San Martino in Rio, Rio Saliceto, ......01 in Emilia, dopo il primo sisma di magnitudo 4 avvenuto alle 19:55. Dalle prime stime ... Consulta la SEZIONEper visualizzare tutte le scosse che avvengono in Italia. Aggiornamento ...Il presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini: «Molta gente in strada ma per ora non si segnalano danni». Epicentro a Bagnolo in Piano e Correggio. Le scosse sono state avvertite anche nelle zone di ...32Seconda forte scossa di terremoto in Emilia Romagna, gente in strada 21:31Ore d’ansia a Valderice: scomparsa una ragazza di 17 anni insieme al fidanzato 20:56Terremoto tra Modena e Reggio Emilia, ...