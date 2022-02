Sull’Intercity per viaggiare verso il futuro

Leggi su ilmanifesto

La situazione del trasporto ferroviario in Italia è un'immagine perfetta di quelle disuguaglianze territoriali e sociali che il Presidente della Repubblica Mattarella, nel suo secondo discorso di insediamento alla Camera, ha indicato come il freno di ogni prospettiva di crescita. Mentre in una parte del Paese si può infatti usufruire di treni moderni ad alta velocità, che dal 2009 hanno avuto una crescita dei passeggeri del 114%, nel resto del territorio l'unico servizio di lunga percorrenza disponibile, quello garantita dai