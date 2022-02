Stop mascherine al chiuso: quando potrebbe arrivare? (Di mercoledì 9 febbraio 2022) quando arriverà lo Stop alle mascherine al chiuso? Se lo stanno chiedendo in molti, tenuto conto che la revoca dell'obbligo di indossarle all'aperto terminerà il prossimo 11 febbraio. Per affrontare l'argomento è opportuno partire da un presupposto: la pandemia non è ancora finita, benché i dati raccontino come in paesi come l'Italia sia sotto controllo. E come, già accaduto negli ultimi mesi, l'unico parametro affinché si possa operare un allenamento delle restrizioni è la valutazione dei dati. Quelli che, per intendersi, raccontano quale sia il carico sulle strutture ospedaliere. Qualsiasi passo in avanti è sempre subordinato a numeri di ricoveri ordinari e terapie intensive che si abbassano e vanno nel trend auspicato. Stop mascherine all'aperto dall'11 febbraio, ma non ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 9 febbraio 2022)arriverà loalleal? Se lo stanno chiedendo in molti, tenuto conto che la revoca dell'obbligo di indossarle all'aperto terminerà il prossimo 11 febbraio. Per affrontare l'argomento è opportuno partire da un presupposto: la pandemia non è ancora finita, benché i dati raccontino come in paesi come l'Italia sia sotto controllo. E come, già accaduto negli ultimi mesi, l'unico parametro affinché si possa operare un allenamento delle restrizioni è la valutazione dei dati. Quelli che, per intendersi, raccontano quale sia il carico sulle strutture ospedaliere. Qualsiasi passo in avanti è sempre subordinato a numeri di ricoveri ordinari e terapie intensive che si abbassano e vanno nel trend auspicato.all'aperto dall'11 febbraio, ma non ...

