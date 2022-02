Speed skating, Pechino 2022, Nils van der Poel attacca l’Olanda: “Modificano il ghiaccio, è come doping” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Pesantissime, le accuse di Nils van der Poel, il nuovo campione olimpico dei 5000 metri nello Speed skating. Lo svedese si lancia senza nessuna remora contro il team olandese, reo di aver tentato una manipolazione del ghiaccio. Le sue parole sono di estrema durezza, per come le riporta Eurosport nella sua versione anglofona. Così van der Poel, che non era contento della presenza a Pechino dello scienziato di sport Sander van Ginkel, che aveva dichiarato di voler creare condizioni il più possibile favorevoli per i suoi uomini: “Voglio dire che ho il massimo rispetto per i pattinatori olandesi e per gli addetti al ghiaccio nell’ovale, ma dobbiamo discutere di fair play nel nostro sport e questo è tutto meno che fair play, questa è ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Pesantissime, le accuse divan der, il nuovo campione olimpico dei 5000 metri nello. Lo svedese si lancia senza nessuna remora contro il team olandese, reo di aver tentato una manipolazione del. Le sue parole sono di estrema durezza, perle riporta Eurosport nella sua versione anglofona. Così van der, che non era contento della presenza adello scienziato di sport Sander van Ginkel, che aveva dichiarato di voler creare condizioni il più possibile favorevoli per i suoi uomini: “Voglio dire che ho il massimo rispetto per i pattinatori olandesi e per gli addetti alnell’ovale, ma dobbiamo discutere di fair play nel nostro sport e questo è tutto meno che fair play, questa è ...

