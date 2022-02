Sci di fondo, Pechino 2022. La 10 km femminile sarà affare fra Therese Johaug e Frida Karlsson? (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Giovedì 10 febbraio lo sci di fondo assegnerà l’unico titolo olimpico femminile in una gara distance contro il cronometro rimasto in programma. Infatti sarà il giorno della 10 km, format dalla valenza storica poiché inizialmente era l’unico riservato alle donne. Questa prova conferì le prime medaglie a Cinque cerchi di sempre a Oslo 1952, venendo stralciata dal programma dopo Calgary 1988. Cionondimeno, venne reintegrata a partire da Salt Lake City 2002. Interessante notare come si sia quasi sempre corso in alternato, come avverrà in questo 2022. Le uniche eccezioni sono rappresentate da Vancouver 2010 e Pyeongchang 2018, quando si utilizzò lo skating. Sino a oggi sono quindici le fondiste riuscite a laurearsi campionesse olimpiche della 10 km. Ciò significa che nessuna di loro è ancora stata in grado di ripetersi, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Giovedì 10 febbraio lo sci diassegnerà l’unico titolo olimpicoin una gara distance contro il cronometro rimasto in programma. Infattiil giorno della 10 km, format dalla valenza storica poiché inizialmente era l’unico riservato alle donne. Questa prova conferì le prime medaglie a Cinque cerchi di sempre a Oslo 1952, venendo stralciata dal programma dopo Calgary 1988. Cionondimeno, venne reintegrata a partire da Salt Lake City 2002. Interessante notare come si sia quasi sempre corso in alternato, come avverrà in questo. Le uniche eccezioni sono rappresentate da Vancouver 2010 e Pyeongchang 2018, quando si utilizzò lo skating. Sino a oggi sono quindici le fondiste riuscite a laurearsi campionesse olimpiche della 10 km. Ciò significa che nessuna di loro è ancora stata in grado di ripetersi, ...

