Sassuolo, Dionisi: 'La semifinale sarebbe un sogno. Possiamo farcela'. (Di mercoledì 9 febbraio 2022) 'Sono convinto che, facendo il massimo, Possiamo mettere in difficoltà la Juve. È difficile, è quasi impossibile, ma la semifinale sarebbe un sogno'. 'Non sono preoccupato perché da inizio stagione ... Leggi su globalist (Di mercoledì 9 febbraio 2022) 'Sono convinto che, facendo il massimo,mettere in difficoltà la Juve. È difficile, è quasi impossibile, ma laun'. 'Non sono preoccupato perché da inizio stagione ...

Advertising

ilRomanistaweb : #Dionisi: 'Non parlo di turnover, con la #Roma sarà una partita difficile' Il tecnico del Sassuolo alla vigilia de… - VoceGiallorossa : ???? @SassuoloUS, Dionisi: 'Domani contro la Juve dobbiamo dosare bene le energie in vista della Roma. Giocherà chi s… - SampNews24 : #Sassuolo, #Dionisi: «#Sampdoria? Sono arrabbiato. Abbiamo fatto 27 tiri» - infoitsport : Sassuolo, Dionisi: “Dosiamo le energie per la Roma ma non ci sarà turnover” - infoitsport : Sassuolo, Dionisi in conferenza: 'Sfida difficile con la Juve, ma possiamo fare bene' -