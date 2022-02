San Marcello Piteglio, investito da un carrello elevatore: muore operaio 58enne (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Incidente sul lavoro in una cartiera di San Marcello Piteglio , provincia di Pistoia. La vittima, un operaio di 58 anni , italiano, è stato investito da un carrello elevatore nel piazzale della ditta.... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Incidente sul lavoro in una cartiera di San, provincia di Pistoia. La vittima, undi 58 anni , italiano, è statoda unnel piazzale della ditta....

Ultime Notizie dalla rete : San Marcello Incidenti sul lavoro: carrello elevatore lo investe, operaio muore nel Pistoiese Incidente sul lavoro in una cartiera di San Marcello Piteglio. La vittima, un operaio di 58 anni, italiano, e' stato investito da un carrello elevatore nel piazzale della ditta. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti i ...

