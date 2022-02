Salvini e Meloni vanno d’accordo almeno su una cosa | entrambi non hanno vaccinato i propri figli

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Non sull’elezione del Presidente della Repubblica, non sulle sorti del centrodestra, neanche sul giudizio al governo Draghi: l’unicache al momento metteMatteoe Giorgiaè il vaccino. O meglio, il “non vaccino”, visto che sia la leader di Fratelli d’Italia che il “capitano” leghistadichiarato pubblicamente di non aver. Lei l’ha fatto in un’intervista a La Stampa parlando di “Un vaccino in sperimentazione, che finisce nel 2023” e affermando di voler “valutare il rapporto rischi-benefici” aggiungendo che “le possibilità che un ragazzo muoia di covid sono le stesse che uno muoia colpito da un fulmine”. Lui invece le ha fatto eco ospite di The Breakfast club su Radio Capital, rispondendo a una ...