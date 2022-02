Roma, infortunio Abraham: c’è il verdetto in vista del match contro Sassuolo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Goal News L'attaccante inglese potrebbe essere meno serio del previsto e potrebbe giocare un'altra partita di campionato contro il Sassuolo. Le sue condizioni fisiche saranno valutate nelle prossime ore attraverso esami approfonditi.… amministratore Leggi su goalnews (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Goal News L'attaccante inglese potrebbe essere meno serio del previsto e potrebbe giocare un'altra partita di campionatoil. Le sue condizioni fisiche saranno valutate nelle prossime ore attraverso esami approfonditi.… amministratore

Advertising

FantaMasterApp : 'Roma, infortunio Abraham: c’è il verdetto in vista del match contro Sassuolo' - sportli26181512 : Bastoni: 'Recupero per Inter-Liverpool di Champions? Speriamo'. Le news sull'infortunio: Il difensore dell'Inter, i… - persemprecalcio : ???? Uscito anzitempo nel finale della gara persa dalla #Roma contro l'Inter per infortunio, #Abraham ha tenuto in ap… - ASRomaGiovanili : Finisce il primo tempo. 0-0 con una Roma che mi sembra migliore delle ultime uscite. Come detto anche nel mio arti… - siamo_la_Roma : ?? #RomaGenoa, il primo tempo si conclude sullo 0-0: infortunio per #Persson #ASRoma #ASRomaPrimavera… -