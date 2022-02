Roberto Fico a Brest per One Ocean Summit (Di mercoledì 9 febbraio 2022) ROMA – Il Presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, prenderà parte il 10 e l’11 febbraio a One Ocean Summit, organizzato a Brest nel quadro della Presidenza francese dell’Unione europea con il sostegno delle Nazioni Unite. Primo appuntamento nella serata di giovedì 10, mentre venerdì alle 15.30 si svolgerà il forum parlamentare con i Presidenti dei parlamenti dei Paesi marittimi che si focalizzerà sulla protezione delle risorse marine e della biodiversità e sulle misure adottate dalle assemblee per contrastare l’inquinamento e il cambiamento climatico. Il presidente Fico interverrà in particolare sul tema della tutela dell’ecosistema marino e costiero e delle normative per ridurre l’utilizzo e la dispersione in mare delle plastiche. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 9 febbraio 2022) ROMA – Il Presidente della Camera dei deputati,, prenderà parte il 10 e l’11 febbraio a One, organizzato anel quadro della Presidenza francese dell’Unione europea con il sostegno delle Nazioni Unite. Primo appuntamento nella serata di giovedì 10, mentre venerdì alle 15.30 si svolgerà il forum parlamentare con i Presidenti dei parlamenti dei Paesi marittimi che si focalizzerà sulla protezione delle risorse marine e della biodiversità e sulle misure adottate dalle assemblee per contrastare l’inquinamento e il cambiamento climatico. Il presidenteinterverrà in particolare sul tema della tutela dell’ecosistema marino e costiero e delle normative per ridurre l’utilizzo e la dispersione in mare delle plastiche. L'articolo L'Opinionista.

