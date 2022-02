Per quanto tempo Alex Belli resterà nella Casa del GF Vip? Svelata la durata (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Alex Belli ha iniziato la quarantena che lo porterà dritto nella Casa del Grande Fratello Vip in vista della sua seconda opportunità nel ruolo di concorrente del reality ma con un compito particolare: compiere una scelta. Alex Belli: quanto resterà al GF Vip? Dopo aver annunciato il colpo di scena a Verissimo, Alex Belli ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 9 febbraio 2022)ha iniziato la quarantena che lo porterà drittodel Grande Fratelloin vista della sua seconda opportunità nel ruolo di concorrente del reality ma con un compito particolare: compiere una scelta.al GF? Dopo aver annunciato il colpo di scena a Verissimo,ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

WeAreTennisITA : 'Olé olé olé olé, delPo delPo' ?? È finita così la carriera di Juan Martin del Potro, in lacrime prima di servire l… - borghi_claudio : A #Quartarepubblica stanno emergendo alcuni problemini per i viaggiatori... Quanto ci costa ogni giorno in più di green pass? - ilfoglio_it : Il MoVimento dimezzato. Per il tribunale di Napoli, Giuseppe Conte decade dalla carica di presidente del M5s in qua… - Lele070814 : RT @PierangeloRiga1: Sensazione mista tra pena ed imbarazzo. Vediamo quanto il mio proposito di abbassare i toni reggerà al disgusto per q… - elerub11 : In Canada gli autisti di camion stanno protestando contro l' obbligo di vaccinazione per chi varca la frontiera co… -