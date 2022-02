Pechino 2022, Sofia Goggia: “Ho pianto tutta la mattina” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La campionessa proverà a farcela per il 15 febbraio Sofia Goggia da qualche giorno è arrivata a Pechino. Come ha chiarito però, non ci sono garanzie di vederla in discesa il 15 febbraio. Oggi, 9 febbraio, ius un breve video postato sui social ha scritto: “work in Progress, molto Progress”. Sembrava ci fosse cauto ottimismo, poi però i dolori e le paure legate agli infortuni del 23 gennaio si sono fatte sentire. Sofia Goggia, le parole in vista dei Giochi A parlarne è stata lei stessa in un’intervista a “Gazzetta Dello Sport”. “Il carico emotivo è enorme, allucinante. Ho pianto tutta la mattina. Meno male che almeno un oro ce l’ho a casa. Pensa se non avessi nemmeno quello. Le condizioni sono quelle che sono, soprattutto la confidenza con la velocità ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La campionessa proverà a farcela per il 15 febbraioda qualche giorno è arrivata a. Come ha chiarito però, non ci sono garanzie di vederla in discesa il 15 febbraio. Oggi, 9 febbraio, ius un breve video postato sui social ha scritto: “work in Progress, molto Progress”. Sembrava ci fosse cauto ottimismo, poi però i dolori e le paure legate agli infortuni del 23 gennaio si sono fatte sentire., le parole in vista dei Giochi A parlarne è stata lei stessa in un’intervista a “Gazzetta Dello Sport”. “Il carico emotivo è enorme, allucinante. Hola. Meno male che almeno un oro ce l’ho a casa. Pensa se non avessi nemmeno quello. Le condizioni sono quelle che sono, soprattutto la confidenza con la velocità ...

Advertising

ilpost : L’Italia ha vinto il suo primo oro olimpico nel curling - Eurosport_IT : Attenzione ai sogni che fate, potrebbero avverarsi. O addirittura sorprendervi ?? A 14 anni, Stefania Constantini… - Eurosport_IT : ?????? CONSTANTINI-MOSANER CAMPIONI OLIMPICI!!!! ?????? Il sogno è realtà, Stefania Constantini e Amos Mosaner d'oro!!!!… - XinhuaItalia : La mascotte di #Pechino2022 - il panda #BingDwenDwen - non solo ha provocato lunghe code di persone fuori dai negoz… - Italia_Notizie : Pechino 2022, per il curling si attende in Italia l’effetto Rio de Janeiro -