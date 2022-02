Oscar, Sorrentino: “Non sono favorito, ma mi piace partire dalla panchina” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “sono molto contento. Quest’anno ci sono un sacco di film molto buoni, ad esempio non è entrato Farhadi, che è un grande regista, quindi questo dà la misura di quanto il gioco fosse complicato”. Paolo Sorrentino commenta la sua candidatura agli Oscar per il film ‘È stata la mano di Dio‘, in una conferenza stampa speciale organizzata da Netflix. “La vera vittoria – spiega il regista partenopeo – è entrare in un ristretto gruppo di registi che vengono considerati bravi. È una soddisfazione personale perché per me è un film molto importante. sono stato per quattro mesi avanti e indietro per gli Stati Uniti e in tempi di Covid è stato molto faticoso. Senza pandemia sarebbe stato più divertente”. Il regista, dopo la vittoria della statuetta nel 2014 con ‘La grande ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “molto contento. Quest’anno ciun sacco di film molto buoni, ad esempio non è entrato Farhadi, che è un grande regista, quindi questo dà la misura di quanto il gioco fosse complicato”. Paolocommenta la sua candidatura agliper il film ‘È stata la mano di Dio‘, in una conferenza stampa speciale organizzata da Netflix. “La vera vittoria – spiega il regista partenopeo – è entrare in un ristretto gruppo di registi che vengono considerati bravi. È una soddisfazione personale perché per me è un film molto importante.stato per quattro mesi avanti e indietro per gli Stati Uniti e in tempi di Covid è stato molto faticoso. Senza pandemia sarebbe stato più divertente”. Il regista, dopo la vittoria della statuetta nel 2014 con ‘La grande ...

