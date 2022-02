Open: Renzi, finalmente processo in aule e non su media (Di mercoledì 9 febbraio 2022) "Nella giornata di oggi è stata fissata l'udienza preliminare per il processo Open che si terrà il giorno 4 aprile. Si tratta di un atto scontato e ampiamente atteso che arriva ad anni di distanza dai ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 9 febbraio 2022) "Nella giornata di oggi è stata fissata l'udienza preliminare per ilche si terrà il giorno 4 aprile. Si tratta di un atto scontato e ampiamente atteso che arriva ad anni di distanza dai ...

Advertising

petergomezblog : Fondazione Open: chiesto il rinvio a giudizio per Renzi e altri 10 indagati, tra cui Lotti, Boschi, Bianchi e Carrai - TgLa7 : ++ #Open, la procura di #Firenze chiede processo per Renzi e altri 10 indagati ++ Anche Boschi, Lotti e Carrai - fattoquotidiano : #ULTIMORA / FONDAZIONE OPEN Chiesto il rinvio a giudizio per Matteo Renzi: - sologiuma : RT @serebellardinel: Rinvio a giudizio per 11 indagati,tra cui @matteorenzi per l’inchiesta su irregolarità nei finanziamenti a #Open!Tra g… - _anamorfosi_ : RT @mpiacenonaver1: La 'pulciaraggine'si vede anche dal fatto che ti fai rimborsare persino sette euro e cinquanta per un biglietto di augu… -