Neve a San Valentino?

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Dopo il ‘caldo’ è in arrivo la. Dopo il raid artico di lunedì 7 con venti di tempesta e raffiche di uragano da Nord a Sud, un anticiclone eccezionale per il mese di febbraio porterà nelle prossime ore lo zero termico fino a 3.700 metri di quota: anche sulla Marmolada avremo temperature ben oltre gli zero gradi. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it conferma infatti una fase quasi primaverile fino a venerdì, tuttavia, all’orizzonte potrebbe esserci la sorpresa di San. Andiamo per ordine: con l’anticiclone “mostruoso”, quello dello zero termico a 3700 metri, avremo valori di pressione molto alti sia in quota che al suolo fino a giovedì sera, anomalie “calde” soprattutto in montagna e bel tempo ovunque dalle Alpi agli Appennini meridionali. Giovedì, in un contesto soleggiato troveremo solo un po’ più di nebbie e nubi ...