Musetti-Hurkacz in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp 500 Rotterdam 2022 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Lorenzo Musetti sfiderà Hubert Hurkacz in occasione del secondo turno dell’Atp 500 di Rotterdam 2022, torneo sul cemento indoor olandese. Esordio convincente del giovane tennista italiano, superiore in tre set a Mikael Ymer, svedese ostico sul veloce; l’azzurro è riuscito a far valere le sue variazioni costanti, mettendo in difficoltà il più esperto svedese in molteplici occasioni e trovando diversi break pesanti, infine decisivi per i risvolti del confronto in questione. Hurkacz rappresenta però un ostacolo ancor più rilevante rispetto a Ymer, per Musetti, in quanto top 10 e generalmente più solido in ogni situazione di gioco; il polacco possiede un servizio devastante e non disdegna il gioco di tocco e a rete. La completezza tecnica di Hurkacz potrebbe creare più ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Lorenzosfiderà Hubertin occasione del secondo turno dell’Atp 500 di, torneo sul cemento indoor olandese. Esordio convincente del giovane tennista italiano, superiore in tre set a Mikael Ymer, svedese ostico sul veloce; l’azzurro è riuscito a far valere le sue variazioni costanti, mettendo in difficoltà il più esperto svedese in molteplici occasioni e trovando diversi break pesanti, infine decisivi per i risvolti del confronto in questione.rappresenta però un ostacolo ancor più rilevante rispetto a Ymer, per, in quanto top 10 e generalmente più solido in ogni situazione di gioco; il polacco possiede un servizio devastante e non disdegna il gioco di tocco e a rete. La completezza tecnica dipotrebbe creare più ...

Advertising

WeAreTennisITA : LORENZO VINCE 2 VOLTE?? Musetti supera il primo turno a Rotterdam battendo Mikael Ymer per 6-3 6-7 6-3. Nel 2° se… - danyvale8827 : RT @federtennis: I nostri ragazzi in campo oggi ??Rotterdam???? #Musetti ?? Hurkacz - LIVE su @SuperTennisTv alle 14 circa ??Dallas???? #Seppi ??… - federtennis : I nostri ragazzi in campo oggi ??Rotterdam???? #Musetti ?? Hurkacz - LIVE su @SuperTennisTv alle 14 circa ??Dallas????… - ilveggente_it : Hurkacz Vs #Musetti è un match valido per il primo turno del torneo #WTA500 di #SanPietroburgo che si giocherà oggi… - paolochirdo75 : RT @GeorgeSpalluto: Lorenzo Musetti supera il 1° turno a Rotterdam liberandosi dopo 2 ore e 41 minuti di un cagnaccio come Mikael Ymer con… -