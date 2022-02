Milano Fashion Week: tutti in passerella dal 22 al 28 febbraio 2022 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dal 22 al 28 febbraio 2022, alla Milano Fashion Week ci aspettano ben 169 appuntamenti: la maggior parte dal vivo. La Camera Nazionale della Moda si è impegnata a far sì che, con tutte le dovute accortezze, gran parte delle sfilate avranno luogo in presenza. In lista ci sono ben 169 appuntamenti: 67 sfilate, di cui 57 fisiche e 8 digital. 69 presentazioni, di cui 10 online, 9 eventi e 8 appuntamenti speciali. A questo gran buffet sono attesi ospiti da tutte le parti del mondo, eccetto la Cina, che sta ancora lottando contro un grave aumento dei casi di Covid-19. “A dispetto dell’incertezza che ancora aleggia nell’aria e delle reali difficoltà del momento, siamo orgogliosi di presentare un calendario ricco di progetti ed eventi che confermano il ruolo chiave di Milano tra le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dal 22 al 28, allaci aspettano ben 169 appuntamenti: la maggior parte dal vivo. La Camera Nazionale della Moda si è impegnata a far sì che, con tutte le dovute accortezze, gran parte delle sfilate avranno luogo in presenza. In lista ci sono ben 169 appuntamenti: 67 sfilate, di cui 57 fisiche e 8 digital. 69 presentazioni, di cui 10 online, 9 eventi e 8 appuntamenti speciali. A questo gran buffet sono attesi ospiti da tutte le parti del mondo, eccetto la Cina, che sta ancora lottando contro un grave aumento dei casi di Covid-19. “A dispetto dell’incertezza che ancora aleggia nell’aria e delle reali difficoltà del momento, siamo orgogliosi di presentare un calendario ricco di progetti ed eventi che confermano il ruolo chiave ditra le ...

Advertising

XXXX09242530 : RT @avvenice1: Discovering Avvenice Official Partner Fefè Napoli - Hajibulla1 : RT @avvenice1: Discovering Avvenice Official Partner Fefè Napoli - postat10 : RT @avvenice1: Discovering Avvenice Official Partner Fefè Napoli -