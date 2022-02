Meloni: presidenzialismo avanti tutta anche nel nome di Tatarella. Al via la raccolta di firme online (Di mercoledì 9 febbraio 2022) presidenzialismo, avanti tutta. “Non è un caso che una delle battaglie caratterizzanti di Pinuccio sia stata proprio quella legata alla riforma in senso presidenziale dello Stato”. Così Giorgia Meloni in un video collegamento alla presentazione del libro inedito del ‘ministro dell’Armonia’ organizzata dalla Fondazione Tatarella. La leader di Fratelli d’Italia approfitta del ricordo dello storico esponente missino per rilanciare la battaglia del presidenzialismo. Tornata di stretta attualità con le elezioni del presidente della Repubblica. Meloni: il presidenzialismo nel nome di Tatarella La Meloni è pronta a passare dalla parole ai fatti. E sfida alleati e avversari. “Il 28 febbraio arriverà in Aula ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 9 febbraio 2022). “Non è un caso che una delle battaglie caratterizzanti di Pinuccio sia stata proprio quella legata alla riforma in senso presidenziale dello Stato”. Così Giorgiain un video collegamento alla presentazione del libro inedito del ‘ministro dell’Armonia’ organizzata dalla Fondazione. La leader di Fratelli d’Italia approfitta del ricordo dello storico esponente missino per rilanciare la battaglia del. Tornata di stretta attualità con le elezioni del presidente della Repubblica.: ilneldiLaè pronta a passare dalla parole ai fatti. E sfida alleati e avversari. “Il 28 febbraio arriverà in Aula ...

