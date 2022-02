(Di mercoledì 9 febbraio 2022) di Serena Verrecchia Dove approdano i leader scomodi, quelli ingombranti, che nessuno vuole perché ti costringono ad alzare l’asticella dell’etica pubblica e ad abbassare i dispositivi di sicurezza contro quella malattia rara che è l’onestà? Che fine fanno i leader amati dal popolo e vituperati da tutto il resto? Dove vanno a finire, in quale buco bisogna infilarli perché se ne stiano buoni, obbedienti e inoffensivi? Quella di Giuseppeè la formalizzazione della leadership piùche si sia mai vista nella storia recente di questo paese. Persino la cosa che ci era sembrata più normale – e cioè che l’ex premier, una volta cacciato dal Palazzo, assumesse naturalmente la guida di un ammaccato M5S – si è trasformata in un travaglio, in una silenziosa guerra di logoramento che ha sfiancato un’intera comunità e tolto un tempo di gioco a chi avrebbe ...

AndreaMarcucci : La transizione del #M5S rischia di essere più lunga e laboriosa del previsto. Le alleanze del @pdnetwork devono ess… - ZenatiDavide : M5s, la lunga traversata di Conte: l’impressione è che sia troppo ingombrante: di Serena Verrecchia Dove approdano… - dariochierchia : RT @ilfattoblog: 'Se #GiuseppeConte non avesse accettato la guida, il Movimento sarebbe stramazzato al suolo...' [LEGGI] - cristinapasque : RT @ilfattoblog: M5s, la lunga traversata di Conte: l’impressione è che sia troppo ingombrante - LaFrab_ : RT @ilfattoblog: M5s, la lunga traversata di Conte: l’impressione è che sia troppo ingombrante -

"Se Conte non avesse accettato la guida, il Movimento sarebbe stramazzato al suolo e diventato superfluo nel panorama di forze politiche"