Lozano rientrato a Napoli | Ecco quando tornerà in campo

Advertising

ottopagine : Napoli, il ritorno di Lozano: sarà rivalutato dallo staff medico azzurro #Napoli - Salvato95551627 : RT @Napoli_Report: .@SSCNapoli: #Lozano è rientrato a #Napoli e nei prossimi giorni le sue condizioni saranno ulteriormente valutate dallo… - infoitsport : Napoli - Lozano è rientrato in città: previsti nella giornata di oggi nuovi esami - Telespazio1 : Il Cuore azzurro continua a battere forte anche nel sociale. All’asta la maglia indossata da Amir Rrahmani durante… - sscalcionapoli1 : Lozano è rientrato al Napoli: lo staff medico valuterà le sue condizioni, le ultime -

Ultime Notizie dalla rete : Lozano rientrato

Calcio 2021 - 2022 Serie A Squadra Napoli Hirvinga Napoli. L'attaccante messicano, che si era infortunato la scorsa settimana in nazionale , è tornato in Italia. Le sue condizioni - rende noto il club partenopeo - saranno ...... esultanza gol HirvingHirvingpotrebbe restare fuori solo un mese.a Napoli dal Messico dopo la lussazione alla spalla procurata in nazionale, oggi l'esterno è stato ...Uno scenario che, se confermato, permetterebbe di ridurre i tempi di recupero, con la possibilità di rientrare in campo in un mese. In questo caso, Hirving Lozano potrebbe rinviare l'operazione ed ...Opzione che sarà ulteriormente valutata nei prossimi giorni con altri test e permetterebbe di ridurre i tempi di recupero, con la possibilità di rientrare in campo in un mese. In questo caso, Lozano ...