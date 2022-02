Legge Bilancio, aumentano compensi massimi consiglieri Comune e Municipi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma – aumentano i compensi massimi mensili per i consiglieri capitolini e municipali. Per effetto dell’ultima Legge di Bilancio, approvata il 30 dicembre 2021, insieme all’indennità di funzione dei sindaci delle Città metropolitane e dei presidenti di Municipio aumentano infatti anche gli importi percepibili dagli eletti in aula Giulio Cesare e nei parlamentini, rispettivamente pari a un quarto dell’indennità del primo cittadino e del minisindaco. Fermo restando l’importo dei singoli gettoni di presenza, come si Legge in un documento inviato dal dipartimento Risorse umane del Campidoglio agli interessati, dall’1 gennaio 2022 i consiglieri comunali potranno arrivare a percepire fino a 2.894,91 euro lordi al mese (dai ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma –mensili per icapitolini e municipali. Per effetto dell’ultimadi, approvata il 30 dicembre 2021, insieme all’indennità di funzione dei sindaci delle Città metropolitane e dei presidenti diinfatti anche gli importi percepibili dagli eletti in aula Giulio Cesare e nei parlamentini, rispettivamente pari a un quarto dell’indennità del primo cittadino e del minisindaco. Fermo restando l’importo dei singoli gettoni di presenza, come siin un documento inviato dal dipartimento Risorse umane del Campidoglio agli interessati, dall’1 gennaio 2022 icomunali potranno arrivare a percepire fino a 2.894,91 euro lordi al mese (dai ...

