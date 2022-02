Le Iene con Belen Rodriguez e Teo Mammuccari conduttori da questa sera: quando va in onda e gli ospiti di oggi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Da mercoledì 9 febbraio 2022 prende il via su Italia1 la nuova edizione di Le Iene che promette di stupire il suo affezionato pubblico con tante e succose novità. La prima e più importante riguarda i conduttori della trasmissione che cambiano e resteranno fissi, a differenza di quanto successo nella scorsa edizione condotta da Nicola Savino e le 10 migliori ragazze in circolazione. Al timone del programma a partire dalle ore 21:20 ci saranno infatti l’attesissima Belen Rodriguez e l’irriverente Teo Mammuccari, una coppia che già promette scintille tra balletti, sketch ed ovviamente le indagini che lanceranno dal centro dello studio. Le Iene: la nuova edizione al via mercoledì 9 febbraio Italia1 è pronta a consegnare la prima serata del mercoledì alla sua ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Da mercoledì 9 febbraio 2022 prende il via su Italia1 la nuova edizione di Leche promette di stupire il suo affezionato pubblico con tante e succose novità. La prima e più importante riguarda idella trasmissione che cambiano e resteranno fissi, a differenza di quanto successo nella scorsa edizione condotta da Nicola Savino e le 10 migliori ragazze in circolazione. Al timone del programma a partire dalle ore 21:20 ci saranno infatti l’attesissimae l’irriverente Teo, una coppia che già promette scintille tra balletti, sketch ed ovviamente le indagini che lanceranno dal centro dello studio. Le: la nuova edizione al via mercoledì 9 febbraio Italia1 è pronta a consegnare la primata del mercoledì alla sua ...

Advertising

bimbodibarella : RT @d_qu: @IlSanto1212 @TRolfi @MilanNewsit Emi qua l’unico che sta male è Leao. Questa è come quando uscimmo con l’Ajax e la sera stessa l… - imnotcarr : RT @readingxelena: Assurdo come siano tutti degli angioletti con i loro ragazzi mentre con quelli degli altri sono delle iene impazzite in… - readingxelena : RT @readingxelena: Assurdo come siano tutti degli angioletti con i loro ragazzi mentre con quelli degli altri sono delle iene impazzite in… - readingxelena : Assurdo come siano tutti degli angioletti con i loro ragazzi mentre con quelli degli altri sono delle iene impazzit… - Roberto03092782 : Notizie che testimoniano un grande dilemma, gli animali selvatici si infettano e Cani e Gatti che coabitano con pos… -