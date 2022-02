Lazio, Sarri trema: infortunio per il bomber (Di giovedì 10 febbraio 2022) Goal News Cristiano Ronaldo lascia il campo nel derby d'Italia tra Milan e Lazio per un infortunio alla gamba destra dopo appena 27 minuti di gioco. L'attaccante della Juventus, che si era… amministratore Leggi su goalnews (Di giovedì 10 febbraio 2022) Goal News Cristiano Ronaldo lascia il campo nel derby d'Italia tra Milan eper unalla gamba destra dopo appena 27 minuti di gioco. L'attaccante della Juventus, che si era… amministratore

Advertising

CB_Ignoranza : 'Non si sa quando, dove e chi fa i sorteggi. Ma è così e ce la giocheremo al meglio”. Queste le parole di Maurizio… - Rafdep69 : @RadioRadioWeb Mettere sullo stesso piano quello che sta facendo Sarri alla Lazio con le limitatissime risorse che… - cn1926it : #Lazio, brutte notizie per #Sarri: #Immobile finisce ko - sportmediaset : Lazio, #Sarri: 'Sono perplesso, non possiamo essere questi' #SportMediaset #MilanLazio - Solo_La_Lazio : ?? Sarri amareggiato a fine partita ??? 'Questa sera siamo tornati agli antichi difetti' ?? Leggi qui le sue parole d… -