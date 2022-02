Lacrime e commozione a Grumo Nevano, l’ultimo saluto a Rosa Alfieri (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiC’è già tanta gente all’esterno della chiesa di San Tammaro Vescovo a Grumo Nevano (Na), dove a breve ci saranno i funerali di Rosa Alfieri, la 23enne uccisa il primo febbraio dal vicino di casa Elpidio D’Ambra. Il sindaco ha proclamato lutto cittadino e un intero paese si prepara così a dare l’ultimo saluto a Rosa. Abbassate, in segno di lutto, le saracinesche dei negozi. Tanti ragazzi indossano magliette bianche con impresso il volto della 23enne, e una gigantografia di Rosa affissa a un portone laterale della chiesa sovrasta decine di lumini sistemati a terra a formare il nome della ragazza. Ai cancelli sono stati appesi striscioni con messaggi di affetto per la ragazza: “Sei la nostra guerriera, il nostro sorriso, il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiC’è già tanta gente all’esterno della chiesa di San Tammaro Vescovo a(Na), dove a breve ci saranno i funerali di, la 23enne uccisa il primo febbraio dal vicino di casa Elpidio D’Ambra. Il sindaco ha proclamato lutto cittadino e un intero paese si prepara così a dare. Abbassate, in segno di lutto, le saracinesche dei negozi. Tanti ragazzi indossano magliette bianche con impresso il volto della 23enne, e una gigantografia diaffissa a un portone laterale della chiesa sovrasta decine di lumini sistemati a terra a formare il nome della ragazza. Ai cancelli sono stati appesi striscioni con messaggi di affetto per la ragazza: “Sei la nostra guerriera, il nostro sorriso, il ...

