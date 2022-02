Inter-Roma | Mourinho torna ‘a casa’ e manda baci alla Nord | VIDEO

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Joséto nella 'San Siro nerazzurra' dopo 12 anni dall'ultima volta in occasione di. La gara è terminata 2-0 per i nerazzurri: reti di Edin Dzeko e Alexis Sanches.

Advertising

repubblica : Inchiesta plusvalenze Inter, acquisizioni della Finanza presso la sede Covisoc della Federcalcio a Roma [di Sandro… - CB_Ignoranza : “Inter, dopo tutto questo tempo?” “Sempre”. #Inter #Roma #Mourinho - Inter : ??? | NOTA Alessandro #Bastoni sostituito al 45’ del primo tempo della gara contro la Roma a causa di un trauma dis… - internewsit : - Romagialloross4 : #Mourinho, lezione dalla sua #Inter: la #ASRoma dice addio alla #CoppaItalia -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Roma

... che martedì 8 febbraio batte la partita di Coppa Italia. La fiction di Rai 1 con Anna Valle ha fatto registrare 4,9 milioni di spettatori pari a uno share del 22,4 per cento: nel ...... la vincente, affronterà l'di Simone Inzaghi in semifinale, vittoriosa contro ladi Mourinho ieri sera. Paolo Maldini © LaPresseMa l'uomo mercato rossonero, Paolo Maldini, insieme a ...La sconfitta in Coppa Italia contro l'Inter, con la conseguente eliminazione dal torneo, ha negato alla Roma la possibilità di provare a mettere in bacheca a fine stagione una competizione ...L’allenatore della Roma ha ancora la fiducia della società e della maggioranza dei tifosi. Il progetto con il portoghese dura tre anni Arrivano a undici le sconfitte totali in questa stagione, con ...