In coma dopo operazioni per dimagrire: rischia ancora la vita (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiÈ appesa a un filo la vita di Angela Iannotta, la 28enne di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ricoverata da giorni in rianimazione all’ospedale di Caserta dopo essere entrata in coma in seguito a due interventi di chirurgia bariatrica con by pass gastrico effettuati dallo stesso chirurgo, che è stato denunciato. La donna, madre di due figli piccoli che ad aprile avrebbe compiuto 29 anni, è arrivata all’ospedale di Caserta un paio di settimane fa dopo le gravi complicazioni emerse in seguito alle due operazioni cui si era sottoposta nei mesi scorsi per il desiderio di dimagrire. Le sue condizioni sono molto critiche, tanto che oggi Angela, fanno sapere i suoi avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo, “è stata condotta di urgenza in sala operatoria dove è stata ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiÈ appesa a un filo ladi Angela Iannotta, la 28enne di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ricoverata da giorni in rianimazione all’ospedale di Casertaessere entrata inin seguito a due interventi di chirurgia bariatrica con by pass gastrico effettuati dallo stesso chirurgo, che è stato denunciato. La donna, madre di due figli piccoli che ad aprile avrebbe compiuto 29 anni, è arrivata all’ospedale di Caserta un paio di settimane fale gravi complicazioni emerse in seguito alle duecui si era sottoposta nei mesi scorsi per il desiderio di. Le sue condizioni sono molto critiche, tanto che oggi Angela, fanno sapere i suoi avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo, “è stata condotta di urgenza in sala operatoria dove è stata ...

Advertising

fattoquotidiano : Caserta, decide di operarsi per dimagrire: donna di 28 anni in coma dopo due interventi di bypass gastrico. La fami… - ananassobasso : RT @aciapparoni: Una sera affiggi un manifesto politico ma ti colpiscono alle spalle, entri in coma e muori 7 giorni dopo, il 9 febbraio 19… - Frances47065366 : RT @aciapparoni: Una sera affiggi un manifesto politico ma ti colpiscono alle spalle, entri in coma e muori 7 giorni dopo, il 9 febbraio 19… - anteprima24 : ** In coma dopo operazioni per dimagrire: rischia ancora la vita ** - moniferr2 : RT @aciapparoni: Una sera affiggi un manifesto politico ma ti colpiscono alle spalle, entri in coma e muori 7 giorni dopo, il 9 febbraio 19… -