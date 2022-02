Il taglio di capelli più trendy è quello di Jennifer Lopez (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Non ne abbiamo mai abbastanza degli hair look di Jennifer Lopez, soprattutto perché sappiamo che, come Re Mida, tutto ciò che la cantante tocca diventa oro anche in termini di tendenze. In vista dell’uscita del suo nuovo film Marry Me, JLo ha sfoggiato un nuovo bob cut ultra chic sulla copertina di Rolling Stone. E, in pochissime ore, il post ha fatto incetta di like, a dimostrazione del fatto che Jennifer Lopez è la regina delle tendenze. Lo Sharp Bob di Jennifer Lopez detta tendenza Un caschetto dritto, con riga centralissima, ed extra liscio, con le punte leggermente curvate verso l’interno. Il nuovo hair look della cantante è opera di Chris Appleton, hair stylist delle celebrità che ha lavorato al servizio fotografico per Rolling Stone regalando a Jennifer ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Non ne abbiamo mai abbastanza degli hair look di, soprattutto perché sappiamo che, come Re Mida, tutto ciò che la cantante tocca diventa oro anche in termini di tendenze. In vista dell’uscita del suo nuovo film Marry Me, JLo ha sfoggiato un nuovo bob cut ultra chic sulla copertina di Rolling Stone. E, in pochissime ore, il post ha fatto incetta di like, a dimostrazione del fatto cheè la regina delle tendenze. Lo Sharp Bob didetta tendenza Un caschetto dritto, con riga centralissima, ed extra liscio, con le punte leggermente curvate verso l’interno. Il nuovo hair look della cantante è opera di Chris Appleton, hair stylist delle celebrità che ha lavorato al servizio fotografico per Rolling Stone regalando a...

Advertising

romangoventi : mamma mia questo taglio di capelli >>>> - lAbateFaria1 : @AlbertoLetizia2 Questo signore dovrebbe, o vorrebbe, essere un critico della TV. Ora si scopre anche esteta ed esp… - fellinlovewithz : Deciso che dopo il compleanno taglio i capelli alle spalle perché sono orribili - LadyD56671901 : @68kikka Mezza Italia ha portato i capelli rasati su un lato come lei anni fa e questo ultimo taglio è piaciuto tan… - parabamine : domani mi taglio i capelli to fully embrace il mio tracollo mentale e per ritornare ad avere l'energia da side character quale sono. -

Ultime Notizie dalla rete : taglio capelli Mia Farrow: buon compleanno al taglio corto più bello di sempre Le caratteristiche principali dal pixie dell'attrice ed ex moglie di ? Capelli cortissimi e con micro frangetta , che sembra quasi fare capolino sulla fronte. Un taglio che mette in evidenza il collo,...

Rapinano un distributore di benzina e scappano, la Polizia Cantonale cerca due uomini Due gli autori, di cui uno con un'arma da taglio. Una dipendente è stata costretta a consegnare del ... 20 - 25 anni, 170 - 175 centimetri di altezza, corporatura media, carnagione olivastra, capelli ...

Capelli trend 2022, largo agli "Octopus Hair", la versione 2.0 del taglio... Io Donna Mia Farrow: buon compleanno al taglio corto più bello di sempre il taglio corto di Mia Farrow è ancora uno dei tagli capelli che non passano mai di moda. Il pixie cut perfetto, lo stesso che ha ispirato i cambi look di moltissime celeb. E che continua a ispirare ...

Capelli con frangia a 50 sì o no? Dipende, scopri tutto! Quindi, quando decidiamo di tagliare i capelli lo facciamo, più che altro, per cambiare look. Superati gli “anta” con il taglio giusto si può ringiovanire! Per questo inverno torna protagonista la ...

Le caratteristiche principali dal pixie dell'attrice ed ex moglie di ?cortissimi e con micro frangetta , che sembra quasi fare capolino sulla fronte. Unche mette in evidenza il collo,...Due gli autori, di cui uno con un'arma da. Una dipendente è stata costretta a consegnare del ... 20 - 25 anni, 170 - 175 centimetri di altezza, corporatura media, carnagione olivastra,...il taglio corto di Mia Farrow è ancora uno dei tagli capelli che non passano mai di moda. Il pixie cut perfetto, lo stesso che ha ispirato i cambi look di moltissime celeb. E che continua a ispirare ...Quindi, quando decidiamo di tagliare i capelli lo facciamo, più che altro, per cambiare look. Superati gli “anta” con il taglio giusto si può ringiovanire! Per questo inverno torna protagonista la ...