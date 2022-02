Il cordoglio della Rocca per la scomparsa dell’ex sindaco di San Giorgio la Molara Raffaele Moffa (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Presidente facente funzioni della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha espresso, a nome del Consiglio Provinciale e suo personale, il sentito cordoglio per la scomparsa del prof. Raffaele Moffa, già Assessore provinciale, sindaco di San Giorgio la Molara e Presidente della Comunità Montana del Fortore. Lombardi ha ricordato Moffa come un «esponente di spicco di quella operosa classe dirigente delle aree interne sannite che con intelligenza, capacità, passione civile si è battuto per il riscatto ed il progresso sociale e civile del territorio, in particolare di quello del Fortore. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Presidente facente funzioniProvincia di Benevento Nino Lombardi ha espresso, a nome del Consiglio Provinciale e suo personale, il sentitoper ladel prof., già Assessore provinciale,di Sanlae PresidenteComunità Montana del Fortore. Lombardi ha ricordatocome un «esponente di spicco di quella operosa classe dirigente delle aree interne sannite che con intelligenza, capacità, passione civile si è battuto per il riscatto ed il progresso sociale e civile del territorio, in particolare di quello del Fortore. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** Il cordoglio della Rocca per la scomparsa dell'ex sindaco di San Giorgio la Molara Raffaele #Moffa **… - ilvaglio1 : Cordoglio della Provincia di Benevento per la morte di Raffaele Moffa #provincia #raffaele #moffa… - sabahelher : RT @vivereurbino: Il cordoglio di Paolini per la scomparsa di Marcello Di Bella, ex assessore alla Cultura della Provincia - ivic00633480 : RT @ArcanaRicordo: La notizia della morte del prof. Luc Montagnier è confermata da Chloé Frammery, sua collaboratrice. Al dispiacere e al… - Gabri40372268 : RT @ArcanaRicordo: La notizia della morte del prof. Luc Montagnier è confermata da Chloé Frammery, sua collaboratrice. Al dispiacere e al… -