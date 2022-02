Icardi torna sui social “Sparito per una scommessa | altro che crisi con Wanda”

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) L'attaccante è rispuntato su Instagram dopo qualche settimana in cui erae per alcuni giornalisti era un nuovo segnale di rottura con la moglie

Advertising

Sport_Fair : E' ancora crisi tra #Icardi e #WandaNara Questa volta è finita per sempre? - infoitsport : PSG-Nizza, le formazioni ufficiali: torna Messi, Icardi e Donnarumma titolari -

Ultime Notizie dalla rete : Icardi torna

...sull'argomento con un post su Facebook nel quale mette di nuovo in guardia il territorio dalle 'macchinazioni' della Regione. Due settimane fa l'assessore regionale Luigi Genesioha ...... sia ragionare di una Sanità 'normale'. ' Bisogna lasciare spazio ad altri tipi di ricoveri e di cure - ha ricordato nelle scorse ore l'assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio- .Ha perso una scommessa giocata a poker in casa e per questo, per qualche tempo, Mauro Icardi è sparito da Instagram cancellando il suo account. Il giocatore del PSG ha raccontato la sua versione dei ...Mauro Icardi ha chiuso il suo profilo Instagram per “motivi personali”. Questo è quello che ha dichiarato l’avvocato della famiglia dopo che i migliaia di followers di Maurito si erano ...