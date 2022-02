Grande Fratello Vip, continua lo sfogo del compagno di Manila Nazzaro: "Provo solo vergogna.." (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Lorenzo Amoruso torna sui social dopo le sue discusse dichiarazioni durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Lorenzo Amoruso torna sui social dopo le sue discusse dichiarazioni durante l'ultima puntata delVip.

Advertising

trash_italiano : Quanto ci pentiremo di non aver chiesto aiuto alle Bimbe di Giulia De Lellis e ai brasiliani che guardano il Grande Fratello. #Sanremo2022 - nilla10838203 : @AdrianaVolpeTV Si però questo vittimismo , parla con tutti dicendo che deve vincere per aiutare la sua famiglia !… - _Zelda____ : RT @8924liom: Quando siete tristi pensate a chi spende credito sul cellulare per votare il finalista del Grande Fratello.. - Bambinoboom : @8924liom Ognuno si diverte con quel che vuole, e poi comunque se sono 20anni che canale 5 trasmette il grande frat… - marixisheree : RT @lasofdeitweet: il grande fratello dura 6 mesi e sanremo 5 giorni, poi ci chiediamo perché l’Italia non va avanti -