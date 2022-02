Google dice davvero addio a Stadia? Ecco la risposta ufficiale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nell’ultimo anno il futuro di Google Stadia, la console in cloud gaming di Big G, è risultato essere alquanto nebuloso. Circa dodici mesi fa di questi tempi si era diffusa la notizia della chiusura del team di sviluppo interno alla stessa console videoludica lanciata sul mercato a novembre del 2019. Google Stadia, 6/2/2022 – Computermagazine.itLo scorso mese di luglio si era poi parlato di un possibile futuro diverso per la stessa console, come possibile base per altri servizi, indiscrezione che comunque non ha trovato concretezza nella realtà, almeno fino alle scorse ore. Un report pubblicato da Business Insider sostiene infatti che Google Stadia, ora come ora, è difficilmente sostenibile, di conseguenza il gigante di Mountain View starebbe pensando di salvare lo stesso progetto ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nell’ultimo anno il futuro di, la console in cloud gaming di Big G, è risultato essere alquanto nebuloso. Circa dodici mesi fa di questi tempi si era diffusa la notizia della chiusura del team di sviluppo interno alla stessa console videoludica lanciata sul mercato a novembre del 2019., 6/2/2022 – Computermagazine.itLo scorso mese di luglio si era poi parlato di un possibile futuro diverso per la stessa console, come possibile base per altri servizi, indiscrezione che comunque non ha trovato concretezza nella realtà, almeno fino alle scorse ore. Un report pubblicato da Business Insider sostiene infatti che, ora come ora, è difficilmente sostenibile, di conseguenza il gigante di Mountain View starebbe pensando di salvare lo stesso progetto ...

