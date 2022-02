Giulia De Lellis verso la conduzione di un nuovo programma: l’indiscrezione (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Giulia De Lellis si prepara al nuovo debutto da conduttrice, o almeno questo è quanto trapela dal rumor del momento. La voce sostiene che l’ex Uomini e Donne sarebbe in lizza per il posto di timoniera di un nuovo format sui sentimenti, prodotto da Maria De Filippi. Che l’influencer possa aggiudicarsi il nuovo e allettante ruolo televisivo? Uomini e Donne, Armando arriva alle mani con un altro cavaliere: di chi si tratta Il cavaliere napoletano è stato protagonista dell'ennesima rissa avvenuta nello studio del programma di Maria De Filippi Giulia De Lellis verso il ritorno da conduttrice Dopo il suo debutto da conduttrice tv al ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 9 febbraio 2022)Desi prepara aldebutto da conduttrice, o almeno questo è quanto trapela dal rumor del momento. La voce sostiene che l’ex Uomini e Donne sarebbe in lizza per il posto di timoniera di unformat sui sentimenti, prodotto da Maria De Filippi. Che l’influencer possa aggiudicarsi ile allettante ruolo televisivo? Uomini e Donne, Armando arriva alle mani con un altro cavaliere: di chi si tratta Il cavaliere napoletano è stato protagonista dell'ennesima rissa avvenuta nello studio deldi Maria De FilippiDeil ritorno da conduttrice Dopo il suo debutto da conduttrice tv al ...

