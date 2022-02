Evil Dead The Game: esclusiva Epic Games su PC (Di mercoledì 9 febbraio 2022) A sorpresa, l’edizione PC di Evil Dead The Game sarà un’esclusiva Epic Games Store. In queste ore sono stati avviati i preordini del titolo per le varie piattaforme A seguito del rinvio del titolo da febbraio a maggio 2022, i preordini di Evil Dead The Game sono ora disponibili. Stando alle ultime informazioni, sono stati svelati i prezzi e i contenuti delle varie edizioni disponibili. Nonostante la distribuzione multipiattaforma, su PC il prossimo Evil Dead sarà un’esclusiva dello Store di Epic Games. Scopriamo di seguito i dettagli su contenuti e modalità presenti nei diversi bundle. Evil Dead The ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 9 febbraio 2022) A sorpresa, l’edizione PC diThesarà un’s Store. In queste ore sono stati avviati i preordini del titolo per le varie piattaforme A seguito del rinvio del titolo da febbraio a maggio 2022, i preordini diThesono ora disponibili. Stando alle ultime informazioni, sono stati svelati i prezzi e i contenuti delle varie edizioni disponibili. Nonostante la distribuzione multipiattaforma, su PC il prossimosarà un’dello Store dis. Scopriamo di seguito i dettagli su contenuti e modalità presenti nei diversi bundle.The ...

Advertising

GamingToday4 : Evil Dead: The Game, uno sguardo all’adattamento ludico del film horror La Casa - gamescore_it : Evil Dead: The Game, un nuovo video dà il via ai preordini! - - GamingTalker : Evil Dead The Game, il nuovo trailer annuncia l'apertura dei pre-ordini - Console_Tribe : Evil Dead: The Game, un trailer dedicato ai bonus di pre-order - - GamingToday4 : Evil Dead: The Game, nuovo trailer per l’apertura dei preorder -