Eutanasia: aula Camera dice sì a rinvio legge (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb (Adnkronos) - L'aula della Camera ha detto sì ("con 196 voti di differenza", come ha annunciato il presidente di turno Fabio Rampelli) alla proposta dei relatori della legge sul fine vita di rinvio dell'esame del provvedimento alla prima seduta utile della prossime settimana. Rampelli ha chiarito che la prima seduta utile sarà quella a partire da martedì 15 febbraio ma dopo l'esame del decreto legge sulla proroga dello stato di emergenza per la pandemia da Covid. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb (Adnkronos) - L'dellaha detto sì ("con 196 voti di differenza", come ha annunciato il presidente di turno Fabio Rampelli) alla proposta dei relatori dellasul fine vita didell'esame del provvedimento alla prima seduta utile della prossime settimana. Rampelli ha chiarito che la prima seduta utile sarà quella a partire da martedì 15 febbraio ma dopo l'esame del decretosulla proroga dello stato di emergenza per la pandemia da Covid.

Advertising

ParliamoDiNews : Eutanasia: aula Camera dice sì a rinvio legge – Libero Quotidiano #eutanasia #aula #camera #rinvio #legge #libero… - ParliamoDiNews : Eutanasia: legge torna in aula senza intesa maggioranza, rinvio a marzo sullo sfondo – Libero Quotidiano #eutanasia… - aiedroma : #diritti #sucidioassistito ?? Riprenderà questo pomeriggio nell'aula di Montecitorio l'esame della legge sul suicidi… - TV7Benevento : Eutanasia: legge torna in aula senza intesa maggioranza, rinvio a marzo sullo sfondo - - aggsoc : Torna in Aula alla Camera la proposta di Legge su fine vita e suicidio assistito. Sul numero di febbraio, un artico… -