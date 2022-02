«Emma, con quella gamba “importante” non mettere le calze». Lei risponde indignata: «È body shaming» (Di mercoledì 9 febbraio 2022) «Buongiorno a tutti dal medioevo, con il body shaming». Così Emma Marrone su Instagram, postando un video del giornalista Davide Maggio che – nel corso di una diretta – ha fatto alcuni commenti sul corpo e l’abbigliamento della cantante a Sanremo. Nello spezzone condiviso da Emma il giornalista dice: «Se hai una gamba importante eviti di mettere la calza a rete». Un commento che non è proprio andato giù ad Emma, che ha deciso di parlare ai suoi follower – e in particolare alle «ragazze più giovani» – rivolgendo loro un messaggio ben preciso: «Evitate di ascoltare e leggere commenti del genere, il vostro corpo è perfetto così com’è, dovete amarlo e rispettarlo e vi dovete vestire come vi pare». L’artista salentina ha aggiunto: «Anzi, con le ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 9 febbraio 2022) «Buongiorno a tutti dal medioevo, con il». CosìMarrone su Instagram, postando un video del giornalista Davide Maggio che – nel corso di una diretta – ha fatto alcuni commenti sul corpo e l’abbigliamento della cantante a Sanremo. Nello spezzone condiviso dail giornalista dice: «Se hai unaeviti dila calza a rete». Un commento che non è proprio andato giù ad, che ha deciso di parlare ai suoi follower – e in particolare alle «ragazze più giovani» – rivolgendo loro un messaggio ben preciso: «Evitate di ascoltare e leggere commenti del genere, il vostro corpo è perfetto così com’è, dovete amarlo e rispettarlo e vi dovete vestire come vi pare». L’artista salentina ha aggiunto: «Anzi, con le ...

