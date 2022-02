Draghi annuncia misure contro il caro bollette, ma non si sa nulla del dove, come, quando, chi... (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Per contrastare i rincari delle bollette è in arrivo un nuovo decreto. Il governo, ha fatto sapere il presidente del Consiglio Mario Draghi in visita a Genova, “sta preparando un intervento di ampia portata nei prossimi giorni" contro il caro energia. L’esecutivo, ha spiegato Draghi, “non dimentica il presente e il presente oggi ci fa vedere una realtà caratterizzata dalle difficoltà che famiglie e imprese hanno per l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica”. Non si conosce ancora l’entità del provvedimento, che secondo indiscrezioni potrebbe valere circa 4 miliardi di euro e non dovrebbe comportare uno scostamento di bilancio: non è comunque chiaro di che tipo saranno i nuovi sostegni, per cui la cifra finale potrebbe subire ulteriori modifiche. Di certo c’è che contro la corsa dei ... Leggi su panorama (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Per contrastare i rincari delleè in arrivo un nuovo decreto. Il governo, ha fatto sapere il presidente del Consiglio Marioin visita a Genova, “sta preparando un intervento di ampia portata nei prossimi giorni"ilenergia. L’esecutivo, ha spiegato, “non dimentica il presente e il presente oggi ci fa vedere una realtà caratterizzata dalle difficoltà che famiglie e imprese hanno per l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica”. Non si conosce ancora l’entità del provvedimento, che secondo indiscrezioni potrebbe valere circa 4 miliardi di euro e non dovrebbe comportare uno scostamento di bilancio: non è comunque chiaro di che tipo saranno i nuovi sostegni, per cui la cifra finale potrebbe subire ulteriori modifiche. Di certo c’è chela corsa dei ...

