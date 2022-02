Covid, il mondo accelera addio alle restrizioni: la Francia pronta a revocare il Green pass, New York elimina mascherine e vaccini al chiuso (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il mondo accelera la revoca delle restrizioni anti-Covid. Dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna, fino alla Francia, tutti si muovono verso una maggiore libertà in tempi più rapidi rispetto a quanto previsto. La governatrice di New York Kathy Hochul ha revocato l’obbligo delle mascherine al chiuso e dell’obbligo per gli esercenti commerciali di chiedere la prova della vaccinazione. Resta invece l’obbligo per le scuole e mezzi pubblici, come metropolitana, autobus e treni. “Stiamo uscendo dalla fase dell’epidemia in piena regola”, ha detto il virologo Anthony Fauci in un’intervista al Financial Times sottolineando che spera che “presto” le restrizioni potranno essere revocate, probabilmente entro il 2022. Ma ha anche avvisato che potranno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Illa revoca delleanti-. Dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna, fino alla, tutti si muovono verso una maggiore libertà in tempi più rapidi rispetto a quanto previsto. La governatrice di NewKathy Hochul ha revocato l’obbligo delleale dell’obbligo per gli esercenti commerciali di chiedere la prova della vaccinazione. Resta invece l’obbligo per le scuole e mezzi pubblici, come metropolitana, autobus e treni. “Stiamo uscendo dalla fase dell’epidemia in piena regola”, ha detto il virologo Anthony Fauci in un’intervista al Financial Times sottolineando che spera che “presto” lepotranno essere revocate, probabilmente entro il 2022. Ma ha anche avvisato che potranno ...

