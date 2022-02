Coppa di Francia: Bergerac-Versailles, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La sfida più curiosa in questa edizione della Coppa di Francia è quella tra Bergerac e Versailles, squadre che militano nel Championnat National 2 corrispondente alla nostra Serie D (di seguito le formazioni ufficiali). La compagine padrona di casa, sita nell’omonima città nella regione della Nouvelle-Aquitaine, aveva già sfiorato nel recente passato la qualificazione ai quarti del torneo, perdendo 1-2 agli ottavi contro il Lille nella stagione 2016/17. Nell’edizione odierna, invece, il Bergerac ha raggiunto un traguardo importante nella propria storia, dopo aver eliminato due formazioni di Ligue 1. Fuori il Metz nei trentaduesimi di finale ai rigori e out anche il Saint-Etienne agli ottavi con il punteggio di 1-0. Tra campionato e ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La sfida più curiosa in questa edizione delladiè quella tra, squadre che militano nel Championnat National 2 corrispondente alla nostra Serie D (di seguito le). La compagine padrona di casa, sita nell’omonima città nella regione della Nouvelle-Aquitaine, aveva già sfiorato nel recente passato la qualificazione ai quarti del torneo, perdendo 1-2 agli ottavi contro il Lille nella stagione 2016/17. Nell’edizione odierna, invece, ilha raggiunto un traguardo importante nella propria storia, dopo aver eliminato duedi Ligue 1. Fuori il Metz nei trentaduesimi di finale ai rigori e out anche il Saint-Etienne agli ottavi con il punteggio di 1-0. Tra campionato e ...

