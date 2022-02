Che squadra è la Roma di José Mourinho? (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nei confronti di José Mourinho, lo sappiamo, è impossibile rimanere indifferenti. È sempre stato così e lo è stato anche ieri sera, quando per la prima volta è rientrato dentro San Siro da avversario dell’Inter, tra striscioni e cori che ricordavano cosa aveva rappresentato per il tifo nerazzurro. La serata di ieri era la chiusura di un cerchio molto più grande di un quarto di finale di Coppa Italia e così verrà ricordato anche in futuro, quando diventerà l’appendice di un documentario o di un reportage sull’incredibile carriera dell’allenatore portoghese. L’Italia, anche questo lo sappiamo molto bene, è il Paese dove il passato non passa mai e il presente viene rimosso per convenienza o per imbarazzo, come quello che è sembrato provare lo stesso Mourinho quando, sotto per 2-0 in una partita che aveva avuto poca storia, è stato ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nei confronti di, lo sappiamo, è impossibile rimanere indifferenti. È sempre stato così e lo è stato anche ieri sera, quando per la prima volta è rientrato dentro San Siro da avversario dell’Inter, tra striscioni e cori che ricordavano cosa aveva rappresentato per il tifo nerazzurro. La serata di ieri era la chiusura di un cerchio molto più grande di un quarto di finale di Coppa Italia e così verrà ricordato anche in futuro, quando diventerà l’appendice di un documentario o di un reportage sull’incredibile carriera dell’allenatore portoghese. L’Italia, anche questo lo sappiamo molto bene, è il Paese dove il passato non passa mai e il presente viene rimosso per convenienza o per imbarazzo, come quello che è sembrato provare lo stessoquando, sotto per 2-0 in una partita che aveva avuto poca storia, è stato ...

