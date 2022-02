Che le donne "non siano portate" per le materie scientifiche non si può proprio più sentire. I modelli e l'ispirazione sono quello che contano, il resto è stereotipo e pregiudizio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Da Marie Curie a Fabiola Gianotti, da Sally Ride a Maria Telkes fino a Margherita Hack e Adital Ela. Sei grandi donne che hanno fatto la storia della scienza e continuano a farla, ispirando le giovani generazioni di ragazze a seguire le loro orme. Leggi anche › donne e Stem: non è mai tardi per troppo tardi per diventare “native digitali” X ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Da Marie Curie a Fabiola Gianotti, da Sally Ride a Maria Telkes fino a Margherita Hack e Adital Ela. Sei grandiche hanno fatto la storia della scienza e continuano a farla, ispirando le giovani generazioni di ragazze a seguire le loro orme. Leggi anche ›e Stem: non è mai tardi per troppo tardi per diventare “native digitali” X ...

Advertising

PietroMazzara : @Tommasolabate L’hai sofferta poco eh. Un dato, che a prescindere da come andrà a fine il campionato, è incontrover… - Pontifex_it : Oggi, festa di Santa Bakhita, #PreghiamoInsieme per le vittime della tratta, un crimine che colpisce maggiormente d… - lauraboldrini : 40 mln di persone nel mondo vivono in schiavitù, il 72% donne e bambini secondo l'Onu. L'#8febbraio serve a ricord… - hoavutolerose : Volete coprire tutte le persone toccate da terminate questioni femminili? Benissimo aggiungete piuttosto che toglie… - revivalgovmez : Boh che le donne nell’industria musicale italiana facciano il triplo della fatica ad arrivare dove sono gli uomini… -