Calciomercato Serie A – Ufficiale | la Sampdoria ha ingaggiato Giovinco

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Colpo di Calciomercato della Sampdoria. Sebastian Giovinco, ex Parma e Juventus, per ovviare all'infortunio di Manolo Gabbiadini

Tornato a Torino in estate dal prestito all'Olympique Lione, De Sciglio ha sin qui messo insieme 16 presenze traA, Champions League, Supercoppa italiana e Coppa Italia e ha giocato da titolare ...Era nell'aria, ma adesso è ufficiale: Sebastian Giovinco torna a giocare inA, contratto fino al 30 giugno 2022È tutto reale, la 'Formica Atomica' tornerà a calcare i campi diA: comunicato ufficiale della Sampdoria e contratto a termine per il fantasista. Sebastian Giovinco ©LaPresseLa Sampdoria ha annunciato tramite un comunicato ufficiale il nuovo ingaggio: 'L'U. C.La Fiorentina domani affronterà l'Atalanta nei quarti di finale di Coppa Italia. Una sfida complicata per la squadra viola vuole tornare a vincere dopo la sconfitta interna contro la Lazio nell'ultimo ...Il Tribunale Federale Nazionale ha fissato per il 15 febbraio la decisione relativa al deferimento del Calcio Catania. In attesa di capire quali potranno essere i risvolti del bando d'asta per la cess ...