Alfonso Signorini sostiene Lulù e Manuel, ma non del tutto! (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Alfonso Signorini ha recentemente detto la sua sulla giovane coppia formatasi al Grande Fratello Vip 6 composta da Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, ma qualcosa non convince. Le dichiarazioni di Signorini In risposta ad una lettera sul settimanale Chi da lui diretto, Alfonso Signorini si sbilancia nel suo giudizio sulla coppia gieffina: "Manuel e Lulù? Una delle coppie più belle mai nate nella storia del Grande Fratello Vip. Auguro anch'io lunga vita insieme a questi due ragazzi che ho fortemente voluto nel programma e che fin dal primo giorno mi hanno colpito per la loro genuinità. Oggi non è facile trovare tanta purezza di sentimento, in un mondo che corre tanto in fretta e che brucia qualsiasi emozione. Lei lo ha capito e sto, mi ...

