Alex Belli, questa volta è ufficiale: rientrerà nella casa del Grande Fratello (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Alex Belli è pronto a rientrare nuovamente nella casa più spiata d’Italia, dove troverà sua moglie e la sua cara amica Soleil La puntata del GfVip in programma per venerdì scorso è saltata, a causa della concomitanza con la penultima serata del Festival di Sanremo. Il nuovo appuntamento in diretta dallo studio televisivo è andato in onda soltanto ieri. Alfonso Signorini ha salutato il pubblico da casa che è tornato ad assistere all’ennesimo capitolo del reality show a distanza di una settimana dall’ultimo. Alex Belli (Instagram)Ancora una volta, così come accade dall’inizio di questa edizione, si è parlato principalmente di Alex e Delia. Quest’ultima, con Grande sorpresa da parte ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 9 febbraio 2022)è pronto a rientrare nuovamentepiù spiata d’Italia, dove troverà sua moglie e la sua cara amica Soleil La puntata del GfVip in programma per venerdì scorso è saltata, a causa della concomitanza con la penultima serata del Festival di Sanremo. Il nuovo appuntamento in diretta dallo studio televisivo è andato in onda soltanto ieri. Alfonso Signorini ha salutato il pubblico dache è tornato ad assistere all’ennesimo capitolo del reality show a distanza di una settimana dall’ultimo.(Instagram)Ancora una, così come accade dall’inizio diedizione, si è parlato principalmente die Delia. Quest’ultima, consorpresa da parte ...

