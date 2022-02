Zouma nella bufera | prende a calci e schiaffi il gatto | gesto vergognoso del calciatore VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 8 febbraio 2022) Unche ha indignato tutti. E’su Kurtatore del West Ham: il difensore ha maltrattato ile ilha fatto il giro dei social. Ilatore si è poi scusato: “anche se non ci sono scuse per il mio comportamento, di cui mi pento sinceramente, voglio farlo. Voglio dire che sono profondamente dispiaciuto per chiunque sia rimasto sconvolto dale assicuro che i nostri due gatti stanno bene, sono amati da tutta la nostra famiglia ed è stato un incidente isolato che non si ripeterà”. I fatti lasciano poco spazio all’interpretazione: ilviene rincorso, schiaffeggiato, colpito con uno. Ilè stato pubblicato dal ‘The Sun’. Il ...